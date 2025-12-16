Polizia locale: Maurizio Gioacchini nuovo comandante a Monticelli, Orfeo Rollo a Cadeo

Maurizio Gioacchini a Monticelli e Orfeo Rollo a Cadeo: la Polizia locale dei due comuni volta pagina con l’arrivo dei nuovi comandanti, nomine che puntano a rafforzare l’organizzazione dei servizi e la sicurezza sul territorio.

A Monticelli il comando è stato affidato a Maurizio Gioacchini, già vice commissario della Polizia locale di Cremona e responsabile dell’Unità operativa di polizia giudiziaria. Sarà operativo per 12 ore settimanali, colmando una carenza della figura di comando che durava da oltre tre anni, dallo scioglimento dell’Unione nel gennaio 2022. Laureato in Scienze politiche e in Criminologia, docente alla Scuola di Polizia locale della Regione Lombardia, Gioacchini ha iniziato a Cornate d’Adda per poi ricoprire a Cremona ruoli di responsabilità nella polizia stradale, nel pronto intervento e nell’infortunistica. «Metterò a disposizione esperienza e competenze per la sicurezza del territorio», ha dichiarato. Il sindaco Gimmi Distante ha sottolineato l’importanza dell’ingresso di una figura di comprovata esperienza a supporto degli agenti in servizio.

A Cadeo è invece in carica da alcuni mesi l’ispettore capo Orfeo Rollo, 31 anni, vincitore di concorso e assunto a tempo pieno. Dopo l’esperienza a Pavia, dal 2021 ha prestato servizio nell’Unione Valnure-Valchero, distinguendosi per professionalità e ricevendo due encomi. «L’obiettivo è riorganizzare il comando e potenziare i controlli, anche con nuovi sistemi di videosorveglianza», spiega Rollo, che evidenzia però la carenza di organico. La sindaca Marica Toma esprime soddisfazione: «Un comandante giovane e preparato, al servizio della comunità e della prevenzione».