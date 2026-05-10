Polizia nelle zone della movida: 312 identificati, espulsa una 46enne irregolare

Controlli straordinari nelle aree della movida e nei punti più sensibili della città: la Polizia di Stato ha identificato complessivamente 312 persone e controllato tre esercizi commerciali nel corso delle operazioni svolte nell’ultima settimana a Piacenza. Una donna straniera di 46 anni, risultata irregolare sul territorio nazionale, è stata inoltre espulsa e trasferita al Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma in vista del rientro nel Paese d’origine.

I servizi, disposti con ordinanza del questore, hanno interessato diverse zone considerate più delicate sotto il profilo della sicurezza urbana: dalla stazione ferroviaria alle vie limitrofe, passando per via Colombo, via Roma, viale Dante, vicolo Barozzieri, via Negri, via Alberoni e il Pubblico Passeggio. Ai controlli hanno partecipato anche pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia. In questa prima fase sono state identificate 216 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, e controllati 60 veicoli.

Un ulteriore servizio straordinario è stato poi effettuato nella serata di ieri, come stabilito dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto. Nove operatori tra personale della Questura e carabinieri hanno effettuato verifiche nei pressi di alcuni locali della movida tra Pubblico Passeggio, corso Vittorio Emanuele, piazza Cavalli e piazza Duomo, estendendo i controlli anche a piazzale Sant’Antonino e piazzale Roma.

Nel corso della serata sono state identificate altre 96 persone, 29 delle quali con precedenti di polizia, e sono stati controllati due esercizi commerciali.

Dai controlli svolti nei giorni precedenti al Pubblico Passeggio è infine scaturito il provvedimento di espulsione nei confronti di una cittadina straniera di 46 anni: l’Ufficio immigrazione della Questura ha completato l’istruttoria l’8 maggio e la donna è stata immediatamente accompagnata al Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma.