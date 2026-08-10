Polo infanzia a Castelvetro, lavori fino a dicembre: «Nessun disagio»

L’area del polo per l’infanzia di piazza Stefano Villa continuerà ad essere oggetto di intervento almeno per tutto il 2026. Il cantiere Pnrr per l’ampliamento della struttura è in fase di ultimazione. Nel frattempo, sono stati affidate ad una ditta milanese, la Unica service, opere di manutenzione dello spazio esterno dal valore progettuale di poco meno di 77mila euro. La sindaca Silvia Granata garantisce: «Verranno realizzate entro l’anno solare senza impattare sull’inizio dell’anno scolastico». Non sono pertanto previsti ulteriori disagi per i bimbi che torneranno nel plesso dal 15 settembre e le cui famiglie potranno contare peraltro sull’istituzione di un nuovo servizio di tempo prolungato, dalle 16 alle 17, attivo dal 21 settembre.

L’edificio della materna, lo ricordiamo, è stato costruito nel 1975. Dieci anni dopo, nel 1985, è stato ampliato per accogliere un nuovo corpo da destinare all’asilo nido. Il polo è stato successivamente interessato, nel 2015, da un importante intervento di riorganizzazione degli spazi che si è concluso nel 2018. Nel febbraio del 2022 il comune di Castelvetro ha partecipato ad un bando del Ministero dell’Istruzione, ottenendo un finanziamento pubblico, di risorse europee Pnrr, pari ad un milione e 100mila euro, per demolire e ricostruire una porzione dell’edificio e consegnare una nuova area cucina con refettorio e più spazio alle aule della materna.