Pompe di benzina a secco in quasi tutta la Valnure

Il carburante è finito anche a Grazzano Visconti, unico distributore Europam che fino a un paio di giorni fa poteva garantire, da lì fino all’alta Valnure, qualche litro di benzina e gasolio. Ora praticamente tutta la Valnure che si snoda sulla strada statale 654 è senza un goccio di benzina. Fa eccezione Podenzano dove è presente un impianto Agip. In Valtrebbia c’è chi si è affidato a Retitalia. «I miei impianti sono tutti vuoti o non sono funzionanti a causa della mancanza di arrivo di assistenza - dice il gestore degli impianti self service di Grazzano Visconti, Farini, Ferriere e Bobbio (zona ospedale) -. Ora sono veramente preoccupato per la situazione. Speriamo che i Comuni possano mobilitarsi per sbloccare la situazione». Una temporanea soluzione potrebbe essere infatti quella di far controllare i distributori dai municipi, come se fosse un commissariamento pubblico. Proposta che viene dal vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla (come riferito da Libertà mercoledì 9 luglio).

ll servizio completo su Libertà