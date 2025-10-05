Ponte dell'Olio, scontro tra una carrozzina motorizzata e un'auto: grave un 83enne





Un 83enne alla guida di una carrozzina motorizzata è rimasto gravemente ferito nello schianto contro un'auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 17 di domenica 5 ottobre sulla circonvallazione (Sp 654) di Ponte dell'Olio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era in arrivo dalla strada del campo sportivo quando, per cause in corso di accertamento, il suo mezzo è finito distrutto nell'impatto con una Renault che stava transitando sulla Provinciale.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano proveniva dalla strada del campo sportivo quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il suo mezzo è finito contro una Renault Clio che stava percorrendo la Provinciale. L'impatto è stato violentissimo.

Nello schianto la carrozzina si è ribaltata e l'83enne a bordo ha riportato alcune fratture. L'anziano, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Piacenza dove è ricoverato in gravi condizioni.

Sono state necessarie cure sanitarie anche per la donna che era alla guida della Renault: dopo l'incidente ha infatti accusato un malore, probabilmente dovuto allo shock per quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanze della Pubblica Assistenza Val Nure provenienti dalle sedi di Ponte dell'Olio e Rivergaro. Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi da parte dei carabinieri, il traffico è stato temporaneamente deviato su strade alternative.