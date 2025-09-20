Liberta - Site logo
Portato in salvo un escursionista rimasto bloccato di notte sui monti di Zerba

L'uomo, un 35enne, si era trovato il sentiero bloccato a causa di una frana. Raggiunto e recuperato da Soccorso alpino e Vigili del fuoco

Redazione Online
|20 ore fa
I soccorritori intervenuti per recuperare l'escursionista bloccato sui monti di Zerba
1 MIN DI LETTURA
Trova il sentiero interrotto a causa di una frana e resta bloccato per ore, fino a tarda sera, tra le rocce sui monti di Zerba. Ma alla fine, attorno alle 23 di sabato 20 settembre, è stato raggiunto e portato in salvo da Soccorso alpino e Vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio.
L'uomo, un piacentino di 35 anni anni ha dato l'allarme mentre stava percorrendo il sentiero Cai 125. A circa metà strada, tra Rovaiolo Vecchio e Zerba ha trovato l'ostacolo. Sono state necessarie ore per raggiungerlo agli uomini del Soccorso alpino e ai Vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra Saf.  I soccorritori lo hanno riaccompagnato al punto di partenza del percorso a Rovaiolo Vecchio. Sul posto personale del 118 provenienti dall'ospedale di Bobbio e dalla Croce Rossa di Marsaglia. Per fortuna i sanitari hanno trovato l'escursionista in buone condizioni di salute e non è stato per lui necessario il trasporto al pronto soccorso. 
Il cerchietto azzurro indica il punto in cui si trovava l'escursionista
