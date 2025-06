Posteggio e parco, sul restyling Acna incarico in vista del dopo bonifica

La bonifica dell’ex Acna è iniziata, quantomeno nella sua fase preliminare agitata dall’abbattimento della vegetazione che in decenni di abbandono ha preso possesso dei 40mila mq tra via Tramello, via Cantarana e via San Bartolomeo dove fino agli anni Settanta era attivo un inquinante colorificio. A opera ultimata - il cronoprogramma indica l’autunno prossimo, ma uno slittamento è da mettere in conto -, l’area verrà riconsegnata al Comune per avviarne lache prevede (2,7 milioni il costo) un(comprensivo di) sul lato di via Cantarana e undi 30mila mq sul versante di via Tramello che affaccia sulle mura farnesiane. La riqualificazione, cui termine è stimato a fine 2026, andrà effettuata sulla base di un progetto esecutivo e, a monte, di un progetto di fattibilità tecnico-economica che, a sua volta, ha preliminarmente bisogno di. A tal fine- in 45 giorni di tempo per 17mila euro di compenso (Iva inclusa) -, «esperta nel settore e in grado di garantire l’esecuzione del servizio secondo le specifiche inserite nel capitolato», si legge come motivazione negli atti di Palazzo Mercanti, oltre al fatto che «la suddetta società ha il compito di eseguire i monitoraggi ambientali “ante operam”, su incarico della ditta appaltatrice dei lavori di bonifica del suolo (la cordata tra la reggiana Bonifiche servizi ambientali e la Furia di Caorso, ndr) che precedono quelli di realizzazione del parcheggio e del parco, avendo pertanto piena conoscenza delle aree interessate dai lavori e logisticamente è già presente sull’area interessata».