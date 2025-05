Premiati i piccoli "animatori" della Placentia Half Marathon

Nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano sono stati premiati i bambini che hanno vinto il concorso di disegno legato alla mini maratona Pedibus per l’Unicef. È l’epilogo di un’iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, che ha coinvolto 24 plessi scolastici di Piacenza e provincia per un totale di 2.724 iscritti.

Mia, Ethan, Eleonora, Mohamad e tanti altri si sono avvicendati sul palco ricevendo l’ovazione dei compagni, indossando la loro pettorina e ricevendo il premio che consisteva in materiale scolastico. «La Mini Maratona Pedibus per l’Unicef - dice Alessandro Confalonieri, organizzatore della Placentia Half Marathon - ci distingue nel panorama delle corse agonistiche. Quando i maratoneti transitano sul Pubblico Passeggio, al terzo chilometro, tutti i bambini con i loro incitamenti e i loro sorrisi danno una carica che nessun integratore è in grado di dare».

I vincitori

Plesso scolastico con il maggior numero complessivo di partecipanti in rapporto ai frequentanti: scuola primaria di Sant’Antonio.

Classe con il maggior numero complessivo di partecipanti: sezione 4 Infanzia Dante.

Classi con il maggior numero di alunni partecipanti in rapporto ai frequentanti: a pari merito 3B Caduti sul lavori; 1A XXV Aprile; 3B Carella; 4A Giordani.

Di seguito, in ordine dal primo al terzo, i premiati individuali divisi per categoria.

Scuola dell’Infanzia: Valeria Jovanowska (sez. 4 Infanzia Dante); Liana Dimitriev (sez. A Infanzia Aldo Moro); Olivia Bertoli (Casa Azzurra, Infanzia Edugate).

Classi prime: Mia Mellina (1C Don Minzoni), Denny Ranchev (Vittorino), Ethan Tasca (Vittorino).

Classi seconde: Eleonora Lazzari (XXV Aprile), Mia Righi (XXV Aprile), Benedetta Bocciarelli (2D Pezzani), Gabriele Giuliani (Pianello).

Classi terze: Aurora Aceto (3B Carella), Dimitri Mladenovi (3A Vittorino), Maria Politi (3A Pianello).

Classi quarte: Lia Dolcini (4A Giordani), Noemi Guasti (4A Vittorino) Francesco Schiavi (4A Giordani), Massimiliano Vigevani (4B Mazzini).

Classi quinte: Vittorio Zappalà (Sant’Antonino), Clara Schiavi (5C Pezzani), Elena Secchi (5B Carella).

Sezione slogan: Laura Barbarini (Sant’Antonio), Vittoria Razzini (Sant’Antonio), Mohamad Elbatawi (Sant’Antonio).