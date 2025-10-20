Premio San Fiorenzo consegnato a Piero Carolfi: «Sentinella del futuro»
A Fiorenzuola collegiata strapiena per il conferimento della benemerenza civica. La cerimonia è stata arricchita da un concerto della Corale locale
Donata Meneghelli
|2 ore fa
Il sindaco Gandolfi consegna il premio a Piero Carolfi - © Libertà/Donata Meneghelli
«Sentinella del futuro»: così il parroco emerito di Fiorenzuola don Gianni Vincini ha definito il dottor Piero Carolfi, che sabato sera ha ricevuto il Premio San Fiorenzo dalle mani del sindaco Romeo Gandolfi, in una Collegiata strapiena per la cerimonia, arricchita dallo splendido concerto della Corale di Fiorenzuola.
Veterinario, pioniere in Italia del trapianto di embrioni bovini, attento custode delle tradizioni contadine, Carolfi è stato premiato nell’anno in cui la comunità pastorale riflette sulla Laudato si’, l’enciclica scritta dieci anni fa da papa Francesco.
Leggi anche
- "Dedizione alla cultura agricola": premio San Fiorenzo al veterinario Carolfi
- Costruire ponti dove ci sono barriere: a "Oltre i confini" il premio San Fiorenzo
- Premio San Fiorenzo a "Fiorenzuola oltre i confini": "Un segnale per la pace"
- Consegnato il premio San Fiorenzo a Daniele Bruschi, missionario ad Haiti
- Il premio San Fiorenzo di Fiorenzuola andrà a Bruschi, missionario laico ad Haiti
- Il premio San Fiorenzo a Gianni Finetti e alla memoria di Ugo Borlenghi
- Il premio San Fiorenzo a Gianni Finetti e alla memoria di Ugo Borlenghi
- Il Premio San Fiorenzo 2021 va allo scienziato Stanca, morto di Covid