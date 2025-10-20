Liberta - Site logo
Premio San Fiorenzo consegnato a Piero Carolfi: «Sentinella del futuro»

A Fiorenzuola collegiata strapiena per il conferimento della benemerenza civica. La cerimonia è stata arricchita da un concerto della Corale locale

Donata Meneghelli
|2 ore fa
Il sindaco Gandolfi consegna il premio a Piero Carolfi - © Libertà/Donata Meneghelli
«Sentinella del futuro»: così il parroco emerito di Fiorenzuola don Gianni Vincini ha definito il dottor Piero Carolfi, che sabato sera ha ricevuto il Premio San Fiorenzo dalle mani del sindaco Romeo Gandolfi, in una Collegiata strapiena per la cerimonia, arricchita dallo splendido concerto della Corale di Fiorenzuola.
Veterinario, pioniere in Italia del trapianto di embrioni bovini, attento custode delle tradizioni contadine, Carolfi è stato premiato nell’anno in cui la comunità pastorale riflette sulla Laudato si’, l’enciclica scritta dieci anni fa da papa Francesco.
