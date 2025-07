Preparato apposta per Fido, il gelato per cani va a ruba

Chi l’ha detto che con il caldo i cani debbano accontentarsi solo di una ciotola d’acqua? A Piacenza, la gelateria Vandelia di via Manfredi propone un’idea originale: il gelato per cani. Una novità che incuriosisce chi passeggia col proprio amico a quattro zampe al parco della Galleana. L’idea è di Valeria Mazzari, 37 anni, titolare della gelateria: «Sono un’amante dei cani – racconta – e al Sigep di Rimini ho scoperto questo prodotto». Il gelato, completamente vegano, è privo di lattosio, glutine, saccarosio e additivi artificiali, arricchito con inulina, utile per l’intestino. Il gusto? Barbabietola e frutti rossi, adatto anche agli umani. In alternativa, esistono versioni più “animal-friendly”, come salmone o manzo. In pochi giorni, grazie anche a Instagram, l’iniziativa ha preso piede: sempre più clienti chiedono un gelato per il proprio cane, e le ciotole vengono ripulite in pochi minuti. Magari saranno proprio i cani a lanciare i gusti dell’estate 2025!

Valeria Mazzari, la titolare della gelateria più gettonata dai quattrozambe