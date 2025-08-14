Preso con la droga pronta da vendere alla festa di Ottone

Lo stupefacente, già suddiviso in ovuli, era pronto ad essere smerciato al dettaglio durante la “HOT-TONE” Fest di Ottone. Ma grazie ai carabinieri l'azione criminosa è stata scongiurata. I militari sono riusciti ad arrestare, con l'accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane di 18 anni sorpreso in possesso di ben 80 grammi di hashish suddiviso in dosi per essere vendute al dettaglio. E' il risultato dei controlli dei carabinieri della Stazione di Ottone eseguiti la sera del 12 agosto scorso, in occasione del sentito evento paesano che ha visto una grande partecipazione di cittadini e di forestieri. I movimenti sospetti del giovane, proveniente dal capoluogo ligure, non sono passati inosservati ai militari che lo hanno controllato rinvenendo, ben occultato, lo stupefacente. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 50 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

Visti i gravissimi indizi di colpevolezza è scattato l’arresto. Dopo una notte in camera di sicurezza, ieri mattina si è celebrato il giudizio direttissimo conclusosi con l’applicazione, a carico del giovane, della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Piacenza. Il difensore ha richiesto i termini a difesa ed il processo verrà celebrato il prossimo mese di settembre.