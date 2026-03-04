Progetto Vita Ragazzi, verso un protocollo nazionale

Progetto Vita Ragazzi di Piacenza si espande e diventa di livello nazionale. Un passaggio importante per questa iniziativa portata avanti dalla realtà della dottoressa Daniela Aschieri da ben 25 anni e che ha compiuto il suo primo passo nella sede della Provincia di Piacenza con la sottoscrizione dell'accordo con l'Ufficio Scolastico di Parma e Piacenza.

Progetto Vita e istituzioni scolastiche si impegnano così a collaborare per proseguire con il “Progetto Vita Ragazzi”, che ha lo scopo di formare e sensibilizzare alla conoscenza della defibrillazione precoce e alle manovre di rianimazione cardiopolmonare i docenti di ogni ordine e grado della nostra provincia.

Ma quest'anno c'è di più, come ha detto Aschieri: «Il protocollo è approdato al tavolo del Ministero per fare in modo che Progetto Vita Ragazzi di Piacenza diventi un progetto nazionale insieme alla società scientifica Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri). Gli insegnanti, dalle elementari alle superiori, trasferiranno così le nozioni su come trattare un arresto cardiaco ai ragazzi: è un passaggio fondamentale che rende i docenti più consapevoli».