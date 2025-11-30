Proteste per la piazza di Ottone, ma il Comune tira dritto mentre nasce un comitato

All’assemblea pubblica di Ottone, dopo 40 giorni di proteste sulla riqualificazione di piazza della Vittoria, il municipio è gremito e il clima acceso. L’assessore Croce illustra il progetto, che prevede un lieve rialzo della piazza e la perdita di pochi parcheggi, ma dalla sala arrivano contestazioni continue.

Il sindaco Beccia difende il mutuo da 200mila euro e l’investimento complessivo annunciando di cercare i fondi per creare area camper e piscina e promette che toglierà solo cinque posti auto, ma il pubblico insorge: lamenta scarsa trasparenza, lavori iniziati senza confronto e timori per costi e priorità, mentre strade e territorio restano in difficoltà.

Molti sostengono che la piazza, luogo di aggregazione storica, non possa essere “stravolta”. Altri ricordano attività e tradizioni che vi si svolgono da generazioni. Le tensioni aumentano: accuse di decisioni calate dall’alto, mancanza di ascolto, preoccupazione per il futuro del paese.

L’assemblea si chiude senza un accordo, mentre i lavori sono già avanzati e i cittadini annunciano un comitato “Per la difesa di piazza della Vittoria”.