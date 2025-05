Protezione civile a Gazzola, volontari pronti a mobilitarsi

Ci sono volontari pronti a intervenire a Gazzola in caso di calamità naturali ed emergenze. Questo è ora possibile grazie a una convenzione sottoscritta nei giorni scorsi dai rappresentanti del Comune e del Gruppo Protezione Civile Piacenza Odv. L'obiettivo dell'intesa è garantire la prevenzione e la cura del territorio, la gestione di eventuali situazioni di emergenza e calamità naturali, il supporto nelle possibili situazioni di rischio per l’incolumità e per l’ambiente.

L’associazione, che proprio in questi giorni sta completando il tesseramento dei volontari di Gazzola, s'impegna, in base alla convenzione appena stipulata, ad attivare i propri volontari in caso di calamità naturali o attività di addestramento, effettuare prove di esercitazione civile, incontri formativi o addestrativi, supportare il Centro operativo comunale (Coc) in caso di emergenza o addestramento, integrando all’occorrenza il sistema con le proprie attrezzature». Inoltre, il Gruppo di Protezione Civile si mette a disposizione per il supporto alla gestione della sicurezza in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati nel territorio comunale.

«Si tratta di un braccio operativo fondamentale per il nostro territorio» osserva il sindaco Simone Maserati. E aggiunge: «Ringrazio fin da ora tutti i volontari che hanno voluto e che vorranno prossimamente dedicare un po' del proprio tempo per la sicurezza degli altri, il sostegno e la tutela delle persone e dell’ambiente in cui viviamo».