Prove di inverno, montagne imbiancate nella notte
i fiocchi sono caduti nelle alte valli Nure e Trebbia
Redazione Online
|40 minuti fa
Pej di Zerba in alta Valtrebbia- foto Sonia Maggi
Non ha tradito le previsioni e nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 novembre la neve ha fatto la prima comparsa dell'inverno 2025. I fiocchi - una leggera spolverata - sono caduti sulle montagne dell'Appennino piacentino, trasformando il panorama. Ecco le prime foto giunte in redazione, dalle alte valli Nure e Trebbia.
Pej di Zerba in alta Valtrebbia- foto Sonia Maggi
Mareto in alta Valnure - foto Stefania Chiappelloni
Grondone sotto, in alta Valnure - foto Massimo Lanfranchi
monte Penice - foto Andrea Sala
