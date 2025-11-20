Prove di inverno, montagne imbiancate nella notte

Non ha tradito le previsioni e nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 novembre la neve ha fatto la prima comparsa dell'inverno 2025. I fiocchi - una leggera spolverata - sono caduti sulle montagne dell'Appennino piacentino, trasformando il panorama. Ecco le prime foto giunte in redazione, dalle alte valli Nure e Trebbia.

Pej di Zerba in alta Valtrebbia- foto Sonia Maggi Mareto in alta Valnure - foto Stefania Chiappelloni Grondone sotto, in alta Valnure - foto Massimo Lanfranchi monte Penice - foto Andrea Sala