Provincia, in un anno 5 milioni per l'edilizia scolastica

Nel 2024 la Provincia ha fatto investimenti per 14 milioni di euro e di questi oltre cinque milioni sono stati destinati a risolvere i tanti problemi legati all'edilizia scolastica, a cominciare dall'emergenza aule. Invece la somma degli investimenti in corso che si concretizzeranno nell’esercizio 2025 e nei successivi ammonta a oltre 44milioni. Questi dati sono stati riferiti di mercoledì 23 aprile in consiglio provinciale durante l'esame dello schema del rendiconto per l’esercizio finanziario 2024, poi adottato all'unanimità.

«Un rendiconto – commenta la presidente Monica Patelli - che mostra un andamento della gestione dello scorso anno complessivamente positivo, confermando ancora una volta il buono stato di salute del nostro bilancio e segnalando un significativo incremento dei nostri investimenti».

Come prevede l'iter, il documento sarà poi sottoposto al parere dell’Assemblea dei Sindaci in una riunione convocata lunedì 28 aprile in mattinata alle 11 per approdare all'approvazione definitiva nella seduta del Consiglio Provinciale convocata anch'essa lunedì 28 ma al pomeriggio, con inizio alle 17.

La seduta di adozione dell'esercizio 2024 che si è tenuta mercoledì 23 aprile si è aperta con un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco. Poi, introducendo il rendiconto economico, la presidente Patelli ha ringraziato per il lavoro svolto la dirigente dell’ufficio di staff "Bilancio, Patrimonio e acquisti" Angela Toscani e i suoi collaboratori.

A entrare nel dettaglio è stato quindi il direttore generale della Provincia, Vittorio Silva: presenta un avanzo di amministrazione pari a 17.193.132 euro, la cui parte liberamente utilizzabile è pari quasi ad euro 3 milioni circa. La parte restante è così suddivisa: destinato ad investimenti 347mila euro, capitale vincolato 7,4 milioni circa e accantonato 6,4 milioni milioni. Gli investimenti realizzati nel 2024 sono pari a 14 milioni e 400mila euro. Di questi, 5 milioni e 600mila riguardano l’edilizia scolastica.

Tra i punti positivi evidenziati c'è la tempestività nei pagamenti: nel 2024, è stato precisato, le fatture sono state pagate in media in 13 giorni a fronte dei 30 previsti dalla legge.

All’ordine del giorno anche la ratifica di una variazione di bilancio urgente finalizzata a consentire il pronto utilizzo di fondi assegnati dalla Regione per interventi di rispristino dei danni provocati dalle avversità metereologiche del 2023, su tre strade provinciali: la 586R di Val d’Aveto, la 18 di Zerba e n. 52 di Cariseto.