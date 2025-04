Pullman in fiamme, evacuato l'Autogrill Somaglia Est

Momenti di paura per un pullman che ha improvvisamente preso fuoco nel parcheggio dell'Autogrill Somaglia Est dell'Autosole, nel Basso Lodigiano.

L'allarme è scattato domenica 27 aprile attorno all'ora di pranzo. Il mezzo in quel momento era fortunatamente vuoto e lo stesso conducente era da poco sceso per recarsi nella stazione di servizio. Il fumo si è però subito diffuso nel piazzale e ha raggiunto i locali facendo scattare i dispositivi antincendio. Si è reso così necessario fare evacuare per circa mezz'ora il personale e i clienti che in quel momento si trovavano all'interno.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno lavorato con gli idranti per impedire alle fiamme, che avevano completamente divorato la parte posteriore del mezzo in sosta, di diffondersi nel piazzale circostante. Non sono stati coinvolti altri veicoli in sosta. Sul posto è subito intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale. L'alta colonna di fumo denso e nerastro è stata notata da chi stava percorrendo l'autostrada.