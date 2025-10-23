«Pusher sempre nuovi Contro la droga la lotta dello Stato è impari»
Controlli della Polizia locale: 20enne prova disfarsi della droga Per lui ordine di allontanamento. Fuggi fuggi degli studenti
Marcello Pollastri
|2 ore fa
Controlli nella zona di via IV Novembre - Foto di repertorio
Da anni, nella zona del Cheope, tra via Negri e via IV Novembre, a Piacenza, si consuma una storia spiacevole che quasi non fa più notizia, ma che continua a far discutere. È quella dello spaccio davanti alle scuole, un mercato sempre giovane, alimentato da chi, giovanissimo, vende dosi a coetanei altrettanto giovani.
«C’è una sostituzione continua degli spacciatori», racconta un residente nella zona. «Quando ne arrestano o fermano alcuni, nel giro di poco tempo ne arrivano degli. Sono ragazzi, spesso minorenni, che vendono ad altri ragazzi».
Questa persona conosce bene la realtà della zona. «Gli spacciatori li riconosci subito. Hanno un modo preciso di vestirsi, quasi per farsi notare, come se volessero dire: siamo noi i padroni di qui».