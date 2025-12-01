Qualità della vita: Piacenza stabile, ma crescono Ricchezza e Consumi

Qualità della vita, Piacenza è stabile: secondo la classifica del Sole24Ore, basata su 90 indicatori statistici, la nostra città è in 32esima posizione, su 107 province, guadagnando un posto rispetto all'anno precedente.

Un nulla, rispetto a Parma, che guadagnando 16 posizioni è ora decima in classifica. Male invece Cremona che perde 9 posizioni, collocandosi comunque 14esima. Molto peggio di Piacenza ha fatto Lodi, che con un lungo scivolone di 21 posizioni è precipitata in 50esima posizione.

Il miglior posizionamento per Piacenza riguarda la categorie Ricchezza e Consumi, dove si colloca in 11esima posizione, guadagnandone 8 rispetto all'anno precedente. E poi Affari e Lavoro, 24esima (+14 posizioni), e Giustizia e Sicurezza, 33esima (+13 posizioni).