Quattromila musulmani in preghiera sul Facsal, è l’Eid al-Adha

Alle prime luci dell’alba, oggi (6 giugno) il Pubblico passeggio di Piacenza si è riempito di migliaia di fedeli musulmani riuniti per celebrare l’Eid al-Adha, la “festa del sacrificio”, uno dei momenti più sacri dell’anno islamico. Circa quattromila persone si sono radunati sul Facsal per la preghiera collettiva guidata dall’imam Yassine Baradai, membro del collegio dei garanti della comunità islamica di Piacenza.

Fin dalle prime ore, famiglie, uomini e donne provenienti anche da fuori provincia hanno animato il viale per commemorare il gesto del profeta Abramo, pronto a sacrificare il figlio Ismaele in obbedienza a Dio, secondo la tradizione religiosa. Dopo la preghiera, l’intervento dell’imam: «È l’abbandono completo a Dio, compiendo sacrifici in sua obbedienza». E un richiamo alla Palestina: «Il nostro più grande sacrificio oggi è il sangue degli innocenti. La loro fede incrollabile insegna al mondo il significato di questa festa».

L’Eid al-Adha è stato celebrato in tutta Italia, con migliaia di fedeli riuniti in parchi, impianti sportivi e aree pubbliche. A Piacenza alcuni residenti hanno segnalato alle forze dell’ordine l’uso di casse ad alto volume per la preghiera. A Carpaneto, invece, la polizia locale ha verificato una segnalazione su presunte macellazioni non autorizzate: i controlli in una cascina con presenza di fedeli non hanno evidenziato irregolarità.