Questa sera Ghizzoni a Lo Specchio di Piacenza

Un viaggio che parte da Piacenza e arriva ai vertici della finanza internazionale. È quello del piacentino Federico Ghizzoni, protagonista della nuova puntata de Lo Specchio di Piacenza, in onda questa sera su Telelibertà alle ore 20,30. Manager di lungo corso, già amministratore delegato di UniCredit e oggi, tra altri prestigiosi incarichi, presidente di Rothschild & Co Italia, si racconta in un dialogo che intreccia radici, scelte difficili e prospettive future. Dalla gioventù piacentina al Liceo Classico Gioia al primo giorno di lavoro a Piacenza, il racconto ripercorre i primi passi in banca, le esperienze formative e poi l’ascesa internazionale. Centrale la guida di UniCredit, in un’epoca segnata dalla crisi economica globale, tra decisioni complesse e la sfida di una leadership. Non mancano riflessioni sull’evoluzione del sistema bancario, tra digitalizzazione, fintech e il nuovo approccio dei giovani al mondo del lavoro. Spazio anche alla dimensione personale: il legame con Piacenza, le passioni culturali, i valori che hanno accompagnato una carriera costruita senza dimenticare le origini. Un album di fotografie da sfogliare che riporta le tante svolte, i successi e gli incontri significativi di Federico Ghizzoni. Una conversazione che parla di economia, ma soprattutto di vita, scelte e responsabilità. L’intervista è come sempre a cura di Nicoletta Bracchi. Tutte le puntate de Lo specchio di Piacenza sono disponibili on demand sul sito di Telelibertà.