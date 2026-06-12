"Questione di cuore", premiato dai cineclub il film su Progetto Vita

Dopo essere stato presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e al Palabanca di Piacenza durante l’evento di beneficenza “Una cena che sta a cuore”, il cortometraggio “Una questione di cuore – Diamo una scossa alla speranza”, scritto e diretto da Alessandro Zonin e prodotto da Filmica Srl con Progetto Vita, Comune di Castellarquato e il Cineclub “G. Cattivelli” di Piacenza, ha ricevuto il premio come Miglior Film Fedic (Federezione italiana dei cineclub) 2026, distinguendosi all’interno di una selezione particolarmente ampia, composta da opere provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Il premio rappresenta un significativo attestato di valore per un progetto nato con l’obiettivo di raccontare, attraverso il linguaggio del cinema, un tema di grande rilevanza sociale come la prevenzione degli arresti cardiaci e l’importanza della diffusione capillare dei DAE, i defibrillatori automatici esterni, sul territorio. Ambientato tra Piacenza e Castellarquato, “Una questione di cuore” nasce dall’incontro tra il regista Alessandro Zonin e la dottoressa Daniela Aschieri, primario del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Piacenza, fondatrice e anima di Progetto Vita, la onlus piacentina che dal 1998 porta avanti il primo progetto europeo di defibrillazione precoce per la lotta contro la morte improvvisa da arresto cardiaco.