Raccolta differenziata, scarsa mira ma enorme inciviltà

Un centinaio di bottiglie di birra abbandonate accanto a una campana per la raccolta del vetro in viale Il Piacentino. E a pagare è la collettività

Redazione Online
|57 minuti fa
- © Libertà/Michele Rancati
- © Libertà/Michele Rancati
1 MIN DI LETTURA
Scarsa mira ma enorme inciviltà. Ecco come si è presentata ad alcuni passanti la campana della raccolta vetro di viale il Piacentino. Una distesa di bottiglie di birra rovesciate e abbandonate attorno al contenitore. Un centinaio di pezzi, di almeno due marche differenti, che fanno pensare ad un consumo commerciale - tipo i resti di un esercizio pubblico - ma non è detto. Centrare il buco della campana avrebbe richiesto mira, tempo e soprattutto intelligenza. In mancanza ci penserà Iren, a spese della collettività. Compresi gli astemi. 

