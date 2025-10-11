Raccolta differenziata, scarsa mira ma enorme inciviltà

Scarsa mira ma enorme inciviltà. Ecco come si è presentata ad alcuni passanti la campana della raccolta vetro di viale il Piacentino. Una distesa di bottiglie di birra rovesciate e abbandonate attorno al contenitore. Un centinaio di pezzi, di almeno due marche differenti, che fanno pensare ad un consumo commerciale - tipo i resti di un esercizio pubblico - ma non è detto. Centrare il buco della campana avrebbe richiesto mira, tempo e soprattutto intelligenza. In mancanza ci penserà Iren, a spese della collettività. Compresi gli astemi.