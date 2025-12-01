Raccolta rifiuti, 36 campane per l’indifferenziato. «Più flessibilità»

Sono in corso in questi giorni le operazioni di posizionamento delle nuove campane dedicate al conferimento del rifiuto indifferenziato, uno strumento aggiuntivo pensato per accompagnare e rafforzare la raccolta puntuale porta a porta che entrerà ufficialmente in vigore nel 2026.

«Abbiamo previsto 36 postazioni – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni – che si aggiungono a quelle già esistenti per plastica e vetro e che permetteranno di conferire il rifiuto residuo 24 ore su 24».

Un servizio pensato anche per agevolare chi incontra difficoltà nella gestione dei rifiuti in casa: «Si tratta di un’ulteriore possibilità che offre più flessibilità all’utenza – aggiunge Bongiorni – e che potrà essere particolarmente utile per chi ha problemi di spazio o non può conservare i rifiuti negli ambienti domestici».

Le nuove campane sono già aperte e accessibili a tutti, ma sono state progettate come dispositivi informatizzati, dotati di batterie e sensori autonomi. «A regime – precisa il vicesindaco – l’attivazione avverrà tramite un’app dedicata o con un’apposita card, che nelle prossime settimane sarà inviata per posta a tutte le utenze registrate Tari».

Il posizionamento delle postazioni proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rendere pienamente operativo il sistema in vista dell’avvio della raccolta puntuale.

L'ELENCO DELLE NUOVE CAMPANE

1 Via Serravalle Libarna 19

2 Via San Giuseppe 3

3 Via De Longe R. 8

4 Via Bologna 48

5 Via Caduti Sul Lavoro 12

6 Via Emilia Pavese 191

7 Via Vittorio Veneto 1

8 Via Castagna P. 5

9 Via Puccini G. 31

10 Via Trebbia 135

11 Via Raineri G. 15

12 Via Caffi M.

13 Via Gobetti P. 23

14 Strada Alla Madonnina 2

15 Via Alighieri D. 79

16 Via Manzoni A. 32

17 Via Ranza N.

18 Via Taverna G. 261

19 Via X Giugno 124

20 Viale Passeggio Pubblico 76

21 Porta Borghetto 11

22 Via Pirandello L. 1

23 Via Modonesi G. 13

24 Via Negri G. 23

25 Via Monticello 5

26 Via Vittorio Veneto 37

27 Strada Farnesiana 49

28 Via Da Vinci L. 64

29 Via Motti P. 5

30 Via Iv Novembre 130

31 Via Lanza G. 59

32 Via Martini E. 19

33 Via Palmerio R. 25

34 Via Vaiarini G. 44

35 Viale Dei Mille 3

36 Via Alighieri D. 115

LA MAPPA



