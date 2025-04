Radio Bruno in piazza? «Lavoriamo per il 2026»

«Al momento non si sa se l’evento di Radio Bruno Estate tornerà a Piacenza nel 2026, né ho alcuna certezza in merito alla sua conferma. Ben diverso è l’impegno che, insieme all’amministrazione, stiamo portando avanti per cercare di riportare in città un evento di tale portata, candidando Piacenza per la prossima edizione». Così interviene l’assessore al marketing Simone Fornasari, dopo l’articolo uscito ieri su Liberta.it in merito all’assenza del concertone di Radio Bruno nell’estate piacentina 2025 . «La volontà è forte – aggiunge – ma le valutazioni sono ancora in corso e la decisione finale spetta ovviamente all’emittente. È importante ricordare che il festival tocca ogni anno solo quattro città, e Piacenza è stata protagonista sia nel 2023 che nel 2024. Questo è di per sé un risultato straordinario, che testimonia il valore della nostra città e la credibilità del lavoro fatto fin qui».Nel corso delle ultime due estati, piazza Cavalli si è trasformata in un grande palco a cielo aperto: migliaia di persone hanno assistito alle esibizioni di artisti di primo piano del panorama nazionale come Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango e Tananai. Una vetrina importante anche sul piano mediatico, con la serata trasmessa in diretta tv e una ricaduta positiva per il comparto turistico e commerciale cittadino. «Portare qui Radio Bruno Estate – sottolinea Fornasari – è stato il frutto di uno sforzo organizzativo enorme e di un lavoro di squadra capace di convincere l’emittente a investire sul nostro territorio. Per questo, ci impegneremo affinché Piacenza possa candidarsi nuovamente per le edizioni future. Artisti di fama nazionale e internazionale si sono esibiti in centro storico, trasformando Piacenza nel teatro di un evento unico, mai visto prima nella nostra città».