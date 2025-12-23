Raffica di borseggi al mercato in piazza, ed è subito allarme

Furti con destrezza, silenziosi e implacabili. E portafogli e cellulari svaniscono nel nulla. È l’allarme che corre tra i cittadini dopo una serie di borseggi messi a segno nel centro storico di Piacenza, in particolare durante i giorni di mercato. L’ultimo episodio segnalato riguarda una donna che, mercoledì scorso, si è vista svuotare la borsa senza accorgersi di nulla, se non una volta rientrata tra le mura domestiche. La dinamica è quasi sempre la stessa: i malviventi approfittano della folla e della distrazione delle vittime impegnate a fare la spesa.

«Sono andata in un banco del mercato in piazza Cavalli e poi al supermercato Conad di via Venti Settembre – ha raccontato la donna – non mi sono accorta di nulla e non saprei dire dove mi abbiano derubata. Me ne sono accorta soltanto a casa». Al rientro, l’amara scoperta: la cerniera della borsetta era aperta e il portafogli, contenente 20 euro e bancomat, era sparito.

L’episodio non è isolato. Al momento della denuncia presso la caserma dei carabinieri, infatti, la vittima si sarebbe trovata in compagnia di almeno altre quattro persone, tutte lì per lo stesso motivo. I racconti coincidono: furti avvenuti con la tecnica della borsa aperta mentre si aggiravano tra i banchi di piazza Cavalli o all’interno di supermercati e discount del centro cittadino. Questo tipo di reati starebbe registrando una frequenza preoccupante, con un picco proprio in concomitanza con le giornate di mercato, quando il flusso di persone facilita il compito dei borseggiatori. I consigli restano sempre gli stessi: massima attenzione, tenendo le borse ben chiuse e protette sul davanti, specialmente nei luoghi affollati.