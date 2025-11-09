Ragazza ferita nello scontro auto-furgone, un conducente positivo all'alcoltest

Schianto sabato sera, intorno alle 22.30, all’incrocio tra via Lanza, via Lusignani e via Guerra. Nello scontro tra un furgone e una Mercedes, una ragazza è rimasta ferita e trasportata d’urgenza al pronto soccorso per accertamenti. L’incidente ha visto coinvolto anche l’uomo al volante del furgone, che è stato sottoposto a test alcolemico, dal quale è risultato un tasso di un grammo e mezzo per litro di sangue (oltre tre volte il massimo consentito per chi guida). Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e la polizia locale per effettuare i rilievi del caso. Durante l’incidente, è anche fuoriuscito del fumo dal furgone, poi messo in sicurezza dai vigili del fuoco.