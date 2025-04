Ragazzi al lavoro per pulire la città e alla fine giochi e quiz

Anche la raccolta di rifiuti può fare crescere il senso civico nei più piccoli. Lo sanno bene i ragazzi che sabato 12 aprile hanno partecipato a "Missione città pulita", un'iniziativa promossa all'interno del festival Interno Verde da Airbank, l'azienda piacentina che si occupa di sicurezza ambientale.

Un piccolo partecipante all'operazione di raccolta dei rifiuti

Gloria Mazzoni, presidente e amministratrice delegata, spiega: «Abbiamo allestito in piazza Cavalli uno spazio dove sono stati consegnati pinze, sacchetti e guanti per andare a raccogliere i rifiuti, lasciando la libertà di poter spaziare per la città e per il tempo che si desidera».



La sindaca Katia Tarasconi in piazza con gli organizzatori e i piccoli partecipanti



Tornati con il bottino di rifiuti, i più piccoli si sono lasciati andare ai giochi, che hanno naturalmente il proprio focus sulla raccolta differenziata, mentre i loro genitori si sono cimentati nei quiz. Per tutti, alla fine, è arrivato un premio per avere compiuto una buona azione per la città. Anche la sindaca Katia Tarasconi non ha voluto mancare all'appuntamento.