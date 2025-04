Ragazzine tentano di rubare capi di abbigliamento

Tentato furto questo pomeriggio in un negozio di una catena di abbigliamento in via XX Settembre. A quanto si è appreso due ragazzine avrebbero provato a prelevare un vestito senza pagare ed eludendo l'impianto anti-taccheggio. La bravata è stata però scoperta dal personale che ha chiamato la questura. Sul posto sono arrivate tre volanti della polizia.