Raid vandalico a La Verza: svastica e scritte sul monumento ai Caduti

Un grave atto vandalico ha colpito il monumento ai Caduti della frazione cittadina di La Verza, a Piacenza. Ignoti hanno imbrattato con scritte in vernice nera e una svastica la stele commemorativa situata al centro del giardino comunale di via Ludovico Caracciolo.

Si tratta di un obelisco in granito eretto nel secondo dopoguerra per iniziativa dell’Associazione Combattenti e Reduci di La Verza, in memoria dei caduti della Prima e della Seconda guerra mondiale. Il monumento, ora deturpato da spray nero, è costituito da una doppia base sormontata da una struttura geometrica allungata a forma di vela. Alla base sono affisse due lastre in bronzo: una raffigura un elmetto a rilievo, l’altra reca la dedica ai caduti di tutte le guerre.

Le superfici sono state completamente imbrattate e sarà necessario un drastico intervento di ripulitura per restituire dignità al sito.

L’episodio ha subito suscitato indignazione e condanna tra i residenti, colpiti da un gesto ritenuto non solo vandalico ma anche oltraggioso per la memoria storica della comunità e il rispetto dovuto ai caduti. Ed è stata annunciata l'intenzione di presentare denuncia alle forze dell'ordine affinché possano avviare indagini per risalire ai responsabili e valutare eventuali profili penali legati al vandalismo compiuto.

Vandalismi di questo genere sono purtroppo ricorrenti. Nello scorso mese di marzo, in piazza a Rivergaro, a pochi metri dalla statua del partigiano Alberto “Paolo” Araldi, erano apparse due svastiche, suscitando anche allora sdegno tra i cittadini.