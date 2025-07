Rapinatori in villa inseguiti dai proprietari si schiantano con l'auto

Momenti di paura tra Santimento e Campremoldo per un tentativo di rapina finito con un inseguimento e un incidente stradale. In base alle prime informazioni raccolte, una banda formata da quattro uomini sarebbe entrata in azione nella tarda mattinata di mercoledì 9 luglio.

I malviventi si sarebbero introdotti in una villa di Santimento all’interno della quale ci sarebbe stata una colluttazione con i proprietari. Sarebbe stato utilizzato anche spray al peperoncino e i proprietari dell’abitazione avrebbero ingaggiato un inseguimento con i banditi in fuga. L’auto dei malviventi avrebbe sfondato il passaggio a livello nei pressi del paese prima di ribaltarsi sulla strada per Campremoldo. I banditi, descritti come quattro uomini vestiti di nero, con accento dell’Est, sarebbero fuggiti a piedi. Sono in corso le indagini dei carabinieri.