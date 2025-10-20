Re, regine e giovani talenti: Pianello celebra la passione per gli scacchi

Sessantasei appassionati hanno risposto all’invito a partecipare alla prima edizione del Torneo di Scacchi Semilampo La Rocca, allestito nel centro di Pianello. Si sono sfidati durante il torneo (6 turni di gioco a sistema svizzero, che cerca di abbinare avversari con punteggi simili) e ad avere la meglio è stato il favorito della vigilia, il maestro Alessandro Pelagatti (in arrivo da Parma), seguito da Mauro Bertoncini e Andrea Bergonzi.

Il torneo “lampo” è durato l’arco di un pomeriggio (ogni partita poteva durare al massimo mezz’ora). Tra i partecipanti non sono mancati giocatori - in tutto una ventina - di categoria nazionale, provenienti anche da fuori provincia e ben 28 ragazzi. L'evento è stato organizzato da Artisti sotto i Portici e Scacchi Club Piacenza, con il patrocinio del Comune.

La premiazione di Alessandro Pelagatti, vincitore del torneo