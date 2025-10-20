Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Re, regine e giovani talenti: Pianello celebra la passione per gli scacchi

Sessantasei appassionati hanno risposto all’invito a partecipare alla prima edizione del Torneo di Scacchi Semilampo La Rocca, allestito nel centro del paese

Mariangela Milani
|2 ore fa
Il torneo di scacchi
Il torneo di scacchi
1 MIN DI LETTURA
Sessantasei appassionati hanno risposto all’invito a partecipare alla prima edizione del Torneo di Scacchi Semilampo La Rocca, allestito nel centro di Pianello. Si sono sfidati durante il torneo (6 turni di gioco a sistema svizzero, che cerca di abbinare avversari con punteggi simili) e ad avere la meglio è stato il favorito della vigilia,  il maestro Alessandro Pelagatti (in arrivo da Parma), seguito da Mauro Bertoncini e Andrea Bergonzi.
Il torneo “lampo” è durato l’arco di un pomeriggio (ogni partita poteva durare al massimo mezz’ora). Tra i partecipanti non sono mancati giocatori - in tutto una ventina - di categoria nazionale, provenienti anche da fuori provincia e ben 28 ragazzi. L'evento è stato organizzato da Artisti sotto i Portici e Scacchi Club Piacenza, con il patrocinio del Comune.
La premiazione di Alessandro Pelagatti, vincitore del torneo
La premiazione di Alessandro Pelagatti, vincitore del torneo
Arianna Merli, prima tra le scacchiste in gara
Arianna Merli, prima tra le scacchiste in gara

Gli articoli più letti della settimana