Recupero ex caserma De Sonnaz, pronto il progetto per 34 residenze

E’ da un paio di decenni che la caserma De Sonnaz di via Castello attendeva la partenza di un progetto di riqualificazione a destinazione residenziale chiamato a riportare all’antico splendore Palazzo Scotti, la prestigiosa dimora nobiliare che a lungo ha ospitato l’ex bene della Difesa, sede del distretto militare. Il via ufficiale arriva oggi, dopo che la Soprintendenza ha alzato il disco verde all’intervento di recupero che propone «34 nuove residenze esclusive immerse in un contesto architettonico, paesaggistico e culturale unico».