Reggi confermato alla guida della Fondazione

Roberto Reggi è stato rieletto alla presidenza della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 aprile, il nuovo Consiglio generale - insediatosi ufficialmente ieri - ha sancito all'unanimità l'inizio del suo secondo mandato alla guida dell'ente. «I bisogni sono in grande crescita, soprattutto nel settore del sociale - il primo commento di Reggi dopo l'elezione -. Tutte le forme di povertà, quelle economiche, abitative ed energetiche sono ambiti per i quali la fondazione dovrà impegnarsi ancora tanto. Cercheremo di essere sempre di più agente di sviluppo, sociale, culturale ed economico con la consapevolezza che da soli non potremo combinare niente, ma insieme agli altri possiamo davvero migliorare le condizioni della nostra comunità e di chi la abita».

«Ringrazio i consiglieri per la fiducia che ripongono nel mio operato - ha dichiarato Reggi al termine della votazione - nella consapevolezza che ci attendono mesi importanti. In un tempo presente così caratterizzato da scenari mutevoli e imprevedibili, mi sento pronto a proseguire un lavoro che arricchisca e incrementi ulteriormente la spinta positiva che la Fondazione può fornire come agente di sviluppo sociale, economico e culturale del territorio». La prima volta era stato eletto il 31 maggio 2021.

«La continuità ci consentirà di intervenire con un approccio sistemico - ha aggiunto - sia nelle situazioni più complesse che richiedono interventi sul medio e lungo termine per poter raggiungere risultati significativi, e penso ad esempio a certe criticità in ambito welfare, che rimarrà tema prioritario, sia di portare a compimento i grandi progetti che possono fornire un impulso importante allo sviluppo e alla qualità della vita di tutta la comunità. La Fondazione si impegnerà ancora più a fondo per una rete territoriale di co-progettazione, allargando la platea di soggetti da coinvolgere e mobilitando l'impegno di chi può investire risorse su temi condivisi, affinché vi sia una ricaduta positiva determinante e con un effetto leva ancora maggiore. Ci sono tutte le condizioni per creare dei tavoli di lavoro attorno ai quali riunire forze pubbliche e private, e immaginare forme inedite di supporto alle fragilità, ma anche percorsi di sviluppo in grado di lasciare il segno».

Lunedì 5 maggio Reggi presenterà la nuova squadra al consiglio generale

Nei prossimi giorni il presidente sarà chiamato a proporre i nomi del Consiglio di amministrazione la cui nomina formale spetterà al Consiglio Generale, che dovrà indicare anche il nuovo Collegio sindacale. «La nuova squadra verrà presentata al CdA il 5 maggio - spiega Reggi -. Sicuramente la continuità è stato un valore aggiunto del nostro operato quindi un nucleo sarà di certo confermato, ma sappiamo anche che avremo bisogno di un rinforzo ulteriore nell'ambito del Welfare e nel settore dell'arte».

Approvato il bilancio 2024

leri a Palazzo Rota Pisaroni il Consiglio Generale uscente, nella sua ultima seduta, ha approvato all'unanimità il Bilancio d'esercizio 2024. Per il presidente Reggi, che ha illustrato i dati del documento contabile, è stata anche un'occasione per ringraziare formalmente tutti e quindici i membri del «parlamentino» di via San'Eufemia dell'impegno e del lavoro svolto in questi quattro anni.

I dati relativi allo scorso anno sono estremamente positivi. Il rendimento lordo degli investimenti è salito al 4,74% e, grazie all'incremento pari a circa il 5% del valore di mercato del portafoglio finanziario, che ammonta a 400 milioni di euro, si è consolidato ulteriormente il valore reale del patrimonio della Fondazione.

Questo ha consentito un impegno puntuale sul fronte dell'attività istituzionale. Nel 2024, con 7,68 milioni di risorse proprie erogate per il territorio, la Fondazione ha sostenuto circa 330 progetti per il welfare, la ricerca, l'istruzione e la cultura. Inoltre, è da segnalare anche il coinvolgimento di partner istituzionali, che ha consentito di convogliare nel 2024 oltre 1,4 milioni di euro aggiuntivi su obiettivi comuni, portando le risorse a disposizione dei progetti a poco meno di 9,2 milioni di euro.