Repetti propone Nadia Maffini come nuova presidente dell’Anpi

«Nadia Maffini sarà il nome proposto per la presidenza alla prossima riunione del comitato provinciale dell’Anpi». Così ha annunciato il presidente provinciale dell’Associazione partigiani Romano Repetti: fra quindici giorni il comitato provinciale si riunirà per eleggere il nuovo presidente e il nome sul tavolo è quello di Nadia Maffini.

È una proposta, è vero, ma molto consistente: da tempo Repetti ha annunciato l’intenzione di passare il testimone dopo tre anni alla presidenza (e numerosi altri alla segreteria e alla vicepresidenza durante la “stagione” di Stefano Pronti presidente), l’altra sera alla presentazione ufficiale dell’Enciclopedia della Resistenza Piacentina al Baciccia ha di fatto sciolto le riserve con l’annuncio della proposta di Maffini.

Originaria di Cortemaggiore, attualmente alla guida delle Donne democratiche, Nadia Maffini è intervenuta dopo la presentazione sottolineando che «l’obiettivo dell’Anpi è contribuire alla crescita delle nuove generazioni anche mettendosi in rete con tutte le realtà che operano nella formazione, nella ricerca, nella scuola». «Il nostro ruolo - spiega - è anche riempire di contenuti politici questo mondo che ci è stato lasciato». In merito alla proposta di avvicendamento che Repetti farà al comitato provinciale, dichiara: «Sicuramente ne sono soddisfatta, ma anche un po’ preoccupata perché è un mondo a cui Romano ha dato tanto: io dovrò imparare moltissimo».