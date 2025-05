Restituiti 20 milioni di beni sequestrati all'indagato per frode fiscale

Dopo il ricorso sono stati restituiti a un 56enne oltre 20 milioni di euro di beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Piacenza. Il sequestro, compiuto lo scorso aprile su delega della Procura Europea, era finalizzato a restituire all’erario almeno parte di quanto ricavato da una presunta attività illecita per vendere carburante a basso costo ed evadere l’Iva. Ma adesso, per l'uomo, originario di Brindisi, e per i suoi familiari intestatari dei beni, è arrivato il dissequestro.

Case, società e automobili di lusso dovranno essere riassegnate ai proprietari in base a quanto stabilito nei giorni scorsi dal tribunale del Riesame di Napoli.

Il 56enne, che si trova agli arresti domiciliari, è accusato di associazione a delinquere, frode fiscale e riciclaggio per aver creato un danno alle casse dello Stato stimato in 300 milioni di euro commercializzando in maniera illecita del carburante, evadendo Iva ed accise.