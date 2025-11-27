Riaccesa l’antenna di Groppallo, in Alta Valnure torna Telelibertà

L’Alta Valnure può tornare a vedere dalla televisione il canale di Telelibertà. L’impianto di trasmissione di Groppallo è stato infatti riacceso e gli abitanti di Farini e di Ferriere avranno la possibilità di tornare a godere dell’informazione e dell’intrattenimento proposto da Telelibertà. Un risultato ottenuto dalla sinergia tra istituzioni locali e Gruppo Libertà.

Ora occorre risintonizzare il televisore e Telelibertà si vedrà sul canale 76. Rimangono scoperte alcune zone della provincia piacentina, ma grazie alla nuova app e allo streaming attraverso I Comuni di Ferriere e di Farini hanno ottenuto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di attivare l’impianto di trasmissione situato sul monte Castellaro a Groppallo, nel territorio di Farini. La pratica è stata avviata nella scorsa primavera per rispondere alle richieste dei cittadini di tornare a vedere Telelibertà. Il canale non era infatti più visibile da quando la nostra emittente è passata ad essere veicolata da Rai Way e non dagli impianti di proprietà, per effetto del cambiamento della normativa che regola il settore dell’emittenza televisiva locale.. Rimangono scoperte alcune zone della provincia piacentina, ma grazie allae alloattraverso liberta.it teleliberta.tv (con Tv live), Telelibertà può essere vista praticamente da tutti.

«I Comuni di Ferriere e Farini hanno formulato una richiesta al Ministero delle imprese e del Made in Italy, previa approvazione di un accordo di programma nella primavera scorsa, a fine marzo – spiega la sindaca di Ferriere, Carlotta Oppizzi -, di cui l’Unione Alta Valnure ha preso atto con propria delibera. Il Ministero ha accorda-to l’attivazione dell’impianto. È un risultato importante per il quale ringraziamo il presidente del Gruppo Libertà, Alessandro Miglioli, e il direttore generale Marzo Scarzanella, che hanno lavorato per ridare ai nostri paesi questa possibilità e ci hanno aiutato nella predisposizione della documentazione necessaria».

Un iter burocratico lungo e laborioso, supportato dal Gruppo Libertà, con progettazione tecnica e consigli di Telelibertà, ha portato al risultato positivo di riaccendere l’impianto. « Abbiamo dato tutto il supporto tecnico per concludere con esito positivo questa operazione – afferma Scarzanella -. Diamo atto ai sindaci e all’Unione Alta Valnure di aver agito per i loro cittadini che, con l’accensione dell’antenna di Groppallo, oltre a Telelibertà potranno beneficiare di altri canali televisivi ».

I tecnici hanno effettuato le prove necessarie per verificare il segnale dell’impianto di Groppallo che è maggiore in alcune zone rispetto ad altre, come si vede nella mappa allegata. La zona fucsia è quella dove il segnale è fortissimo, nella rossa è leggermente meno forte, nell’arancione e nella gialla ancora meno forte. Nelle zone colorate di azzurro, invece, il segnale è debole, ma «anche in queste zone – informa Filippo Adolfini, regista e responsabile delle tecnologie di Telelibertà – con una buona antenna ricevente e un impianto efficiente, Telelibertà si vedrà. Un’altra accortezza è che l’antenna della propria televisione deve essere posizionata in verticale».

L’antennista Massimo Segalini è a disposizione per le richieste degli utenti e a recarsi sul posto per verificare gli impianti. Lo si può contattare al numero 348 5833831.

La mappa che mostra la ricezione tra Farini e Ferriere: in fucsia e rosso le zone in cui il segnale è più forte

E dove non arriva il segnale si potrà vedere via internet installando l’app sulla tv

Una lista di antennisti convenzionati offrono assistenza a prezzi vantaggiosi

Telelibertà arriva anche via internet. La nuova app per Smart-tv consentirà anche a chi vive nelle zone scoperte dal segnale di vedere il nostro canale. « Dopo la riorganizzazione delle frequenze delle emittenti locali imposta dalla legge – riferisce Alessandro Siena, direttore tecnico del Gruppo Libertà - anche Telelibertà ha dovuto adeguarsi, trovando ospitalità sulla rete Rai Way. Una soluzione obbligata, che però non garantisce la copertura ottimale in tutte le zone del territorio piacentino: alcuni comuni ricevono perfettamente il segnale mentre altri purtroppo restano ancora scoperti. Abbiamo quindi pensato a come garantire il servizio anche alle zone scoperte: per chi non riesce a sintonizzarsi via etere, Telelibertà si potrà guardare via Internet tramite il normale apparecchio televisivo ».

Grazie alla una nuova app dedicata per Smart TV, chi dispone di una connessione internet potrà continuare a seguire il telegiornale, gli approfondimenti e tutti i programmi dell’emittente direttamente dal televisore di casa, anche senza antenna o segnale tradizionale.

Basta avere una Smart TV compatibile o un piccolo decoder economico, scaricare l’app “ Telelibertà” e godersi il segnale in formato HD ( alta definizione).

Per rendere l’installazione più semplice, il Gruppo Libertà ha coinvolto gli antennisti del territorio, pronti a offrire assistenza a prezzi vantaggiosi. Chi avesse bisogno può rivolgersi al nostro Servizio Clienti al numero 0523 38 48 11, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30: il personale metterà in contatto con un tecnico autorizzato per l’installazione o la configurazione del servizio.

«Telelibertà continua così a investire in tecnologia e innovazione per restare accanto ai piacentini, anche quando le frequenze non aiutano – afferma Siena -. E con la nuova app, l’emittente apre le sue finestre sull’Italia intera: l’app è infatti utilizzabile su tutto il territorio nazionale ed oltre. Si può comunque continuare a guardare Telelibertà da computer o cellulare tramite il nostro sito web liberta.it accedendo alla sezione Telelibertà».

Come scaricare l’app

1. Accendere la Smart TV o il dispositivo compatibile.

2. Accedere allo store ufficiale delle app (Samsung TV Plus, LG Content Store, Google Play Store o Amazon Appstore).

3. Effettuare una ricerca digitando “Telelibertà”.

4. Selezionare Scarica / Installa. 5. Al termine dell’installazione, salvarla tra i preferiti.

6. Avviare l’app per accedere a tutti i contenuti.

Dispositivi supportati Smart TV Samsung (prodotte dal 2017 in poi), Smart TV LG (prodotte dal 2014 in poi), Android TV con Android 5.1 o successivi (da marzo 2015 in poi), Amazon Fire Stick (tutte le versioni), Google TV Stick con Android 5.1 o successivi Le informazioni su come scaricare l’app, l’elenco dei dispositivi supportati e l’elenco degli antennisti convenzionati è anche disponibile all’indirizzo liberta. it/apptv.

TUTTI GLI ANTENNISTI PER L’ASSISTENZA TECNICA

I piacentini di tutto il territorio, città e provincia, possono contare sulla presenza di antennisti convenzionati con il Gruppo Libertà che risponderanno alle esigenze tecniche relative alla nuova App.

Ciascuno ha la competenza su una determinata zona. Qui di seguito l’elenco dei professionisti.

MARCO BIANCHI

CASA DELL’ANTENNA

TEL: 0523-330426

ZONE: Tutte

MAURIZIO RIGOLLI

TEL: 320-2526751

ZONE: Vernasca + Lugagnano

+ Morfasso + Castell’Arquato

CARLO DELLAFIORE

TEL: 338-9075989

ZONE: Oltrepò Pavese

+ Vicobarone + Rovescala

+ Creta

GIANLUCA FERMI

F.G.L. IMPIANTI FERMI GIANLUCA

TEL: 347-4191437

ZONE: San Giorgio

+ Gropparello + Carpaneto

+ Rivergaro + Piacenza

RICCARDO RONCAGLIA

TEL: 340-7114711

ZONE: Monticelli

CLAUDIO MOROSOLI

MOROSOLI SNC

TEL: 347-5099740

ZONE: Vigolzone + Ponte

dell’Olio + Podenzano

PIERLUIGI SOLENGHI

TEL: 347-5650835

MAIL: solenghi.

ZONE: Pianello + Val Tidone

MASSIMO SOZZI

TEL: 340-6647498

ZONE: Alta Val D’Arda

ROSSANO LAVEZZOLI

TUTTO CASA DI LAVEZZOLI

TEL: 0523-930103

ZONE: Alta Val Trebbia

+ Ottone + Bobbio

GIUSEPPE LOSIO

L.G. IMPIANTI ELETTRICI

POWERNET 68

TEL: 344-1413478

MAIL: giuseppe.losio.lg@

gmail.com

ZONE: Borgonovo

FABRIZIO MARCHIONNI

EMMEEFFE DI MARCHIONNI

TEL: 333-2391606

MAIL: marchionni.

ZONE: Alta Val Nure + Farini

+ Ferriere + Bettola

MASSIMO SEGALINI

TEL: 348-5833831

ZONE: Groppallo + Farini

+ Ferriere + Alta Val Nure