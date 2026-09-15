Ricci Oddi, dal Politecnico i nuovi scenari della galleria

Nasce dalla collaborazione tra Politecnico di Milano e Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi l’esposizione Intorno alla Ricci Oddi. Studi e progetti per gli spazi della Galleria, curata da Piero Poggioli e visitabile dal 18 settembre al 4 ottobre 2026 nel chiostro della Galleria, a Piacenza.

Saranno qui esposti parte degli studi e dei lavori elaborati da alcuni docenti e studenti della Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico, che si sono applicati in ricerche tese a far emergere i caratteri e le potenzialità dello storico complesso museale, anche per prefigurarne immaginabili nuovi scenari.

In mostra gli esiti delle attività di rilievo digitale realizzate sotto la direzione di Livio Pinto nell’ambito del Laboratorio di Rilievo e Rappresentazione e del Corso di Tecniche di Rilievo e Modellazione 3D per l’Architettura, entrambi all’interno del Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Piacenza. Tali studi hanno costituito la base per attività successive sviluppate in tesi di laurea, corsi universitari e lavori professionali.

La sezione principale dell’esposizione è rappresentata dai lavori condotti da Piero Poggioli, insieme a Fausto Cesena, Matteo Fraschini, Micaela Bordin e con il contributo degli studenti del Corso di Architettura e Composizione Architettonica tenuto nello scorso anno accademico che si sono confrontati con un tema tanto impegnativo quanto stimolante: la progettazione di nuovi spazi per la Ricci Oddi, pensati per migliorare la funzionalità della Galleria e per ospitarne eventi e mostre temporanee.

Tavole tridimensionali

Attraverso tavole e modelli tridimensionali sono presentati al pubblico una selezione di lavori di oltre cento studenti del Politecnico di Milano - provenienti dal Polo Territoriale di Lecco e iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura - invitati a ricercare e testare le diverse possibilità d’intervento ritenute compatibili con la struttura esistente. Il laboratorio è stato volutamente improntato a criteri sperimentali di ricerca piuttosto che di prassi corrente. I progetti esposti, infatti, più che fornire soluzioni strettamente operative, desiderano rappresentare un'occasione di discussione e confronto intorno al tema degli interventi in contesti storico-architettonici di particolare rilevanza: funzioni pubbliche culturali - come quella espresse dalla Galleria - possono necessitare di interventi di adeguamento funzionale e, nel contempo, ricavare nuove possibilità da progetti di respiro opportunamente condotti. Diverse sono le linee applicative rappresentate, che vanno dalla progettazione di piccoli padiglioni effimeri nel verde, al riuso degli spazi esistenti dell'antico monastero, a veri e propri "ampliamenti" dello spazio espositivo, talvolta occultati, talvolta volutamente evidenziati.

Il seminario

A corredo della mostra, venerdì 2 ottobre 2026 dalle 14.30 alle 18.30 è in programma - sempre nella Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi - un seminario a cura di Piero Poggioli che vedrà la partecipazione in qualità di relatori dei docenti e degli studenti coinvolti, oltre che di altri docenti del Politecnico e di esperti e professionisti di settori quali Progettazione Architettonica, Restauro, Tutela e conservazione, Storia dell’architettura, Storia dell’arte, Storia urbana e urbanistica, Allestimento e Museografia. Sarà l’occasione per un dibattito intorno alle opportunità e ai limiti che il progetto di architettura è chiamato a interpretare quando si confronta con contesti monumentali di forte valenza storico-artistica.

I progetti esposti, così come gli interventi del seminario, intendono rappresentare un momento di confronto tra parti e competenze che nella prassi corrente spesso si sovrappongono come ambiti non sempre comunicanti. Finalità dell’iniziativa è invece quella di offrire al pubblico, alle istituzioni, ai professionisti e agli studenti un approccio multidisciplinare, aperto e improntato al dialogo. A chiusura dell’incontro interverrà l’architetto e designer Piero Lissoni, autore del progetto di restyling e restauro recentemente condotto all’interno delle sale della Ricci Oddi. Il seminario è gratuito e aperto a tutti gli interessati; la partecipazione consentirà inoltre l’acquisizione di 4CFP per gli architetti.

La mostra Intorno alla Ricci Oddi. Studi e progetti per gli spazi della Galleria è visitabile gratuitamente da sabato 18 settembre a domenica 4 ottobre nei consueti orari di apertura della Ricci Oddi: da martedì a giovedì dalle 9.30 alle 13.00; da venerdì a domenica, dalle 9.30 alle 18.00.

L’esposizione e il seminario sono realizzati grazie al sostegno del Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito, e del Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Piacenza e sono promosse dagli stessi insieme alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Ambedue le iniziative godono del patrocinio del Comune di Piacenza e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Piacenza.