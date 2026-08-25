Ricercato viaggia su un’Intercity passato da Piacenza: arrestato

Era a bordo dell’Intercity 613, transitato da Piacenza e diretto a Bologna e quindi a Pesaro, quando è stato individuato e arrestato dalla Polizia Ferroviaria. In manette è finito un cittadino romeno di 42 anni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna.

L’uomo viaggiava sul convoglio lungo la tratta Piacenza-Bologna quando la sua presenza è stata notata da una pattuglia della Polfer bolognese impegnata nel servizio di vigilanza a bordo dei treni. Gli agenti lo hanno identificato e, dagli accertamenti, è emerso il provvedimento a suo carico.

Il 42enne era ricercato per una rapina commessa nel 2013 in una località della Romagna e per porto abusivo di armi. A quel punto è scattato l’arresto: l’uomo è stato accompagnato in carcere, dove dovrà scontare una pena di 11 mesi e 11 giorni.