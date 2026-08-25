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Ricercato viaggia su un’Intercity passato da Piacenza: arrestato

L'uomo, un 42enne, era destinatario di un ordine di carcerazione per una rapina del 2013 e porto abusivo di armi. Dovrà scontare 11 mesi e 11 giorni

Redazione Online
|2 ore fa
Ricercato viaggia su un’Intercity passato da Piacenza: arrestato
1 MIN DI LETTURA
Era a bordo dell’Intercity 613, transitato da Piacenza e diretto a Bologna e quindi a Pesaro, quando è stato individuato e arrestato dalla Polizia Ferroviaria. In manette è finito un cittadino romeno di 42 anni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna.
L’uomo viaggiava sul convoglio lungo la tratta Piacenza-Bologna quando la sua presenza è stata notata da una pattuglia della Polfer bolognese impegnata nel servizio di vigilanza a bordo dei treni. Gli agenti lo hanno identificato e, dagli accertamenti, è emerso il provvedimento a suo carico.
Il 42enne era ricercato per una rapina commessa nel 2013 in una località della Romagna e per porto abusivo di armi. A quel punto è scattato l’arresto: l’uomo è stato accompagnato in carcere, dove dovrà scontare una pena di 11 mesi e 11 giorni.

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