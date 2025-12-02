Rifiuti, dove può firmare chi vuole tornare al vecchio sistema
Prende piede l'iniziativa di una residente del centro per dire "no" all'introduzione della raccolta puntuale al via, a pieno regime, dall'inizio del prossimo anno
Agnese Tagliaferri e una bella signora di 85 anni. Nella vita e stata barista, sarta e casalinga, oggi vive a Pittolo da sola e cerca di non perdersi mai d'animo davanti agli anni che passano e ai piccoli grandi acciacchi di un'eta non piu verde. Tuttavia l'altro giorno, quando due operatori di Iren le hanno consegnato tre ingombranti contenitori nuovi di zecca per la raccolta differenziata, si e quasi messa a piangere.
La raccolta firme avviata qualche giorno fa, che invita a fare marcia indietro riguardo all’introduzione della tariffazione puntuale nella raccolta dei rifiuti, attualmente in fase di sperimentazione e che entrerà a pieno regime all’inizio del prossimo anno, comincia ad ampliare il proprio raggio d’azione. I malumori e i dubbi espressi in più occasioni dai cittadini hanno trovato forma nell’iniziativa promossa da Eleonora Poli, residente del centro: avviata con un semplice porta a porta, ora è possibile firmare in diversi punti della città.
Di seguito l’elenco: Quartiere 2000 (Bar Just Cavelli); via Farnesiana (Bar Meeting); Besurica (Bar Besurica); Belvedere (Bar Roses - fino al 13 dicembre); piazzale Libertà (Bar Pipa Inversa - chiuso in pausa pranzo); Centro commerciale Farnesiana (negozio Giovanna Calzature); via Dante (Bar Mirabilia); via Pietro Cella (Doge Cafè); via Mazzini (Province Caffè - chiuso dalle 14.30 alle 16.30); via Emilia Pavese (Bar Caffeina).