Rifiuti, dove può firmare chi vuole tornare al vecchio sistema

Agnese Tagliaferri e una bella signora di 85 anni. Nella vita e stata barista, sarta e casalinga, oggi vive a Pittolo da sola e cerca di non perdersi mai d'animo davanti agli anni che passano e ai piccoli grandi acciacchi di un'eta non piu verde. Tuttavia l'altro giorno, quando due operatori di Iren le hanno consegnato tre ingombranti contenitori nuovi di zecca per la raccolta differenziata, si e quasi messa a piangere.