Rifiuti, penale a Iren dopo la segnalazione sull'App del Comune

Atersir ha applicato a Iren una penale di 2.500 euro. L’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ha infatti la titolarità del controllo sulla corretta esecuzione contrattuale e l’eventuale applicazione di sanzioni e penali nei confronti di chi gestisce i rifiuti. La penale è scattata dopo la segnalazione di un cittadino residente nel Comune di Piacenza, che ha lamentato la mancata raccolta porta a porta della frazione di rifiuto urbano indifferenziato, correttamente esposta, in via Degani lo scorso 28 dicembre.

Motivazione

Atersir, alla quale sono giunte attraverso il sito web ulteriori segnalazioni dello stesso tenore, riguardo al caso specifico spiega che il servizio avrebbe dovuto essere effettuato il 28 dicembre, quale “recupero della raccolta prevista per il giorno di Natale, come comunicato da Iren sia tramite l’applicazione dedicata sia mediante comunicati diffusi alle testate giornalistiche cartacee e online della città”, ma che “alla data del 29 dicembre” il servizio risultava non eseguito. La sanzione, spiega sempre l’agenzia, trae la sua motivazione dal fatto che l’esecuzione del servizio è avvenuta il 25 e non con la modalità indicata all’utenza da Iren.

Le segnalazioni

lla fine dell’anno, un’istanza di accesso agli atti di Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, ha chiesto lumi se e quando siano state applicate dal Comune di Piacenza penali nei confronti di Iren, nel caso di pregiudizio alla continuità e qualità del servizio. Il Comune risponde affermando che, in aggiunta alle segnalazioni giunte agli uffici attraverso mail e telefono, dal 6 dicembre 2023 “attraverso l’App Municipium sono state registrate complessivamente 1.736 segnalazioni relative ai rifiuti, che riguardano diverse casistiche, tra cui deiezioni canine, mancato ritiro dei contenitori, ritardi o disservizi negli orari di raccolta, abbandono di rifiuti e necessità di spazzamento o pulizia stradale».