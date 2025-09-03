Rigenerazione ambientale, torna Landscape Of[f] Limits

Una settimana intensa per il Polo di Piacenza del Politecnico di Milano che si appresta a festeggiare a meta settembre il 25esimo anniversario della sua apertura. Inaugurata questa mattina la sesta edizione del workshop di progettazione architettonica e paesaggistica Landscape Of[f] Limits. Si tratta di un appuntamento tradizionale per la Scuola che ogni anno, ad inizio semestre autunnale, coinvolge decine di studenti internazionali su tematiche di rigenerazione e riqualificazione ambientale del territorio.

L'edizione di quest'anno, diretta dalla docente di architettura di paesaggio Sara Protasoni, ha un titolo (Breathing Landscapes. New Interactions Between Lands And Atmosphere) fortemente connesso al tema dell'aria. E infatti il caso studio scelto per i progetti è un luogo emblematico del territorio piacentino: l'aeroporto di San Damiano a San Giorgio, e le sue aree limitrofe. Progetti e visioni si concentreranno su idee e visioni che sappiano coniugare qualità dell'ambiente e di vita: sono circa 70 gli studenti impegnati fino al 12 settembre, giorno di presentazione dei lavori finali, al Campus Arata tra via Scalabrini e Stradone Farnese. Tra loro un nutrito gruppo di studentesse e studenti dell'Università egiziana del Cairo, nell'ambito di una intensa collaborazione con il Politecnico.