Riorganizzazione delle scuole, la maggioranza chiede un avvio soft
In consiglio sarà discussa una mozione con cui i capigruppo, per evitare disagi, invitano a partire solo con le prime classi e di dare la priorità ai fratelli
Gustavo Roccella
|1 ora fa
Dopo le criticità e le proteste delle famiglie, i capigruppo della maggioranza di centrosinistra che amministra il Comune di Piacenza hanno presentato una mozione sulla riorganizzazione scolastica che partirà in settembre in otto istituti comprensivi della città.
In sostanza, con questo documento - che sarà discusso domani, lunedì 19 gennaio, in consiglio comunale - esprimono pieno apprezzamento per la riforma ma chiedono un avvio graduale e l'impegno a valutare la partenza solo con le prime classi, permettendo invece agli studenti di seconda e terza media di concludere il ciclo nella scuola dove l'hanno iniziato.
La mozione impegna inoltre la giunta a garantire vicinanza territoriale, priorità ai fratelli nelle iscrizioni, potenziamento del trasporto scolastico e creazione di una rete tra istituti per condividere buone pratiche.
