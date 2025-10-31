Riparte "Cives" per smascherare le mille trappole dell'autocrazia

Venticinque anni di Cives. Il percorso di cittadinanza consapevole nel compiere un quarto di secolo si trova a fronteggiare la più impensata delle sfide, l’autocrazia che monta in tante aree del mondo scarnificando ai fianchi la democrazia. Se ne parla in dodici incontri che iniziano dal 7 novembre nella sede abituale dell’Università Cattolica di San Lazzaro. E dunque, il titolo è “Democrazia versus autocrazia”. Sulla locandina ecco un’immagine-manifesto che affonda nell’arte barocca: “Il ciarlatano” del pittore Bernardino Mei. Non è un caso che nel gruppo dei giovani coordinatori di Cives ci sia Fabio Obertelli, storico dell’arte.