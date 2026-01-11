Rischio soffocamento, gnocchi banditi dalle mense scolastiche

Gnocchi banditi da tutte le scuole di Piacenza e provincia. Gli gnocchi al pomodoro saranno sostituiti da una più innocua e generica pasta. È la decisione presa dall’Ausl di Piacenza dopo il caso del bambino che il 23 dicembre ha rischiato di soffocare nella mensa dell’asilo di via Vaiarini a causa di uno gnocco bloccato in gola: il tempismo e la capacità delle maestre, che gli hanno subito praticato la manovra di Heimlich, hanno permesso di evitare il peggio.

Il 7 gennaio è arrivata una nota dell’Azienda sanitaria locale: «Si comunica che, a seguito della costante revisione del menù volta a elevare gli standard di sicurezza alimentare e ridurre ulteriormente il rischio di soffocamento da cibo, il Gruppo di Ristorazione Scolastica dell’Azienda ha convenuto, a scopo precauzionale, di sostituire gli gnocchi al pomodoro con pasta al pomodoro (già prevista per il menù del nido) - si legge nella comunicazione - tale variazione è estesa a tutti i gradi di scuola e a tutto il territorio provinciale. Saranno trasmesse indicazioni in tal senso a tutte le ditte di ristorazione attive sul territorio provinciale per garantire l'uniformità del servizio».

La nota è firmata da Giorgio Chiaranda, direttore della Medicina dello sport e promozione della salute dell’Ausl di Piacenza, ed è indirizzata ai sindaci, agli assessori alle Politiche scolastiche e ai responsabili del servizio mensa scolastica di tutti i comuni della provincia di Piacenza.

MENU CAMBIATO IN TUTTA LA PROVINCIA