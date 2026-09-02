Riso a badilate sulla piazza, pulire tocca alle parrocchiane

Bianca come il vestito delle spose nel giorno del matrimonio: la piazzetta tra via Capitolo e l’ingresso alla Collegiata di Santa Maria Assunta, a Castellarquato in piazza del Municipio, sabato nel tardo pomeriggio si è ritrovata così. Non per colpa di una coltre di neve - splendeva il sole e le temperature vantavano ancora trenta gradi pur essendo fine agosto - piuttosto per una coperta di riso. Tanto che, i ciottoli della piazza che nei primi anni Trenta del Novecento vide transitare addirittura il re di Spagna Alfonso XIII, sono scomparsi per qualche ora.

A raccontare l’episodio è Mercedes Conti, cittadina e parrocchiana volontaria, che con scopa di saggina alla mano ha ripulito chicco dopo chicco. «Una coppia si è sposata sabato nel tardo pomeriggio e mi hanno raccontato che gli amici, fuori dall’ingresso, avevano mucchi di riso e badile per lanciarlo - spiega Conti -. Io non ho assistito alla scena del matrimonio, me l’hanno raccontata. Abito vicino alla Collegiata e, la domenica mattina, la suora ha bussato dicendomi che non si apriva la porta».