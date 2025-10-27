Rissa con il machete, denunciato anche un giovane di Piacenza

La polizia ha denunciato tre tunisini tra i 23 e i 24 anni che durante una rissa alla festa dell'Unità, lo scorso 6 settembre a Lodi, si erano affrontati con un machete di 32 centimetri. I reati contestati sono quelli di rissa per tutti e di porto di oggetti atti ad offendere per uno di loro che fa il barbiere a Piacenza. Lo fa sapere l'agenzia Ansa. Dopo la rissa, ripresa con un cellulare e diventata virale sui social, i giovani avevano tentato di scappare. Due di loro, uno dei quali irregolare in Italia, erano stati fermati dalla polizia appena fuori dalla tensostruttura. Gli agenti sono risaliti al terzo denunciato grazie all'analisi delle chat su Instagram con gli altri due, in cui si facevano riferimenti espliciti all'aggressione avvenuta nell'area del Capanno a Lodi. In uno dei video pubblicati sui social, il ventenne mostrava, vantandosi, l'arma su un tavolo.