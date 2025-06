Rissa di via IV Novembre, sei identificati

Sono sei per il momento le persone identificate per la rissa avvenuta nella serata di giovedì scorso in via IV Novembre. Tra gli identificati anche alcuni giovani di Cesena che avevano preso parte alla manifestazione dedicata alla sicurezza “La me bela Piaseinsa” che si era tenuta sul Pubblico Passeggio prima della zuffa. Delle indagini del caso si stanno occupando i carabinieri del Reparto operativo e la Digos della questura. Saranno esaminati sia l’aspetto penale sia quello amministrativo. Il questore stabilirà quindi eventuali Daspo urbani che si sommeranno alle eventuali denunce penali. Per il momento gli investigatori lavorano sull’ipotesi di reato di rissa comparando filmati della manifestazione ai video della zuffa per identificare partecipanti ai disordini. Secondo ambienti investigativi pare che la miccia che ha fatto scoppiare i disordini di giovedì sera, conclusi con l’inseguimento e il pestaggio di un ventiduenne algerino (poi medicato all’ospedale con venti giorni di prognosi), sia da attribuirsi a un banale diverbio stradale. Sempre da ambienti investigativi si potrebbe suddividere la rissa di giovedì in tre fasi con un prologo.