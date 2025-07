Rissa finisce a coltellate: due feriti a Castelsangiovanni

Un violenta rissa tra tre nordafricani è scoppiata mercoledì sera attorno alle 22 nella centralissima piazza XX Settembre a Castelsangiovanni. Il bilancio è pesante: due persone sono state accoltellate e portate d'urgenza all'ospedale di Piacenza. Si tratta di due egiziani, feriti rispettivamente all'avambraccio e al torace, che se la caveranno con 8 e 10 giorni di prognosi.

Secondo le informazioni fornite ai carabinieri della Stazione di Castelsangiovanni, la rissa è scoppiata per motivi ancora da chiarire. I tre, di 23, 27 e 36 anni, hanno dato vita ad un violento alterco nei pressi di un bar, che è rapidamente degenerato in una colluttazione. Durante la rissa, due di questi sono stati colpiti da coltellate, riportando ferite che hanno richiesto l'intervento immediato dei sanitari.

L’episodio ha destato preoccupazione soprattutto per la violenza, tra l'altro nella zona più centrale della cittadina.

I giovani coinvolti sono stati immediatamente identificati dai carabinieri e denunciati in stato di libertà. Le accuse nei loro confronti includono rissa e lesioni personali aggravate, dato l’uso di un'arma da taglio. I carabinieri, che hanno effettuato un'accurata ricostruzione dei fatti, sono ancora al lavoro per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Gli accertamenti sono ancora in corso e si cercano eventuali video o testimonianze che possano offrire ulteriori dettagli sull'incidente. I militari stanno cercando di capire se l’episodio possa essere stato scatenato da un conflitto personale preesistente tra i tre o se si tratti di una semplice esplosione di violenza casuale.