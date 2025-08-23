Ritirarsi dalla società a quindici anni. «In cura 60 ragazzi, ma sono molti di più»

Ad un certo punto della loro breve vita decidono di esistere senza esistere, si ritirano nelle loro camere, si chiudono nelle loro menti e sui loro smartphone escludendosi dalla società. Il ritiro sociale dei preadolescenti e degli adolescenti rappresenta un problema sempre più emergente, per quanto sia difficile riconoscerlo. Aumentato dalla pandemia del Covid e dal lockdown. Piacenza è una delle poche città italiane che ha attivato un progetto dedicato a quelli che i giapponesi chiamano (già dagli anni Novanta del secolo scorso) gli hikikomori, il termine oggi universale con cui si designano i chiusi in casa.

Attualmente sono sessanta i ragazzi e le ragazze prese in carico a Piacenza che manifestano questo tipo di problematica e che hanno accettato di affrontarla con l’aiuto di «Exit, push the botton», il progetto della cooperativa L’Arco e della Fondazione La Ricerca, voluto e sostenuto dal Comune di Piacenza.

Ventisei i nuovi contatti nel 2025. Da febbraio 2022, data di inizio del progetto, sono stati 95 i nuclei familiari presi in carico, 82 i minori tra gli 11 e i 18 anni che hanno partecipato alle attività e 35 i genitori.



